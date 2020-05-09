اندلاع حريق داخل منشأة نووية في بولندا

وذكرت الوكالة الوطنية البولندية للطاقة الذرية في بيان أن "الحريق نشب أمس الجمعة داخل مصنع لإنتاج المواد المشعة، أثناء أعمال الترميم في المبنى، وأن النيران انتشرت داخل جزء من المبنى".

وأضافت أن "فرق الإطفاء سيطرت على الحريق، ولم يتم رصد أي تسريبات إشعاعية في الموقع، وليس هناك أي خطر على حياة الناس والبيئة".

