المالية البرلمانية: العراق قادر على تسديد الرواتب حتى نهاية العام بشروط

رأى مقرر اللجنة المالية البرلمانية احمد الصفار، السبت، أن العراق قادر على تسديد رواتب المتقاعدين والموظفين والرعايا الاجتماعية والفئات الاخرى حتى نهاية العام بشروط.

وقال الصفار في حديث لـ الخليج 365، إن "العراق ورغم انه في ازمة مالية، لكن هنالك حالة تلكؤ في التعامل معها، كونها لم تصل الى مستوى المساس برواتب الفئات الدنيا والمتقاعدين"، مبينا انه "ضمن تقديري الشخصي فإن العراق قادر على تسديد رواتب المتقاعدين والموظفين والرعايا الاجتماعية والفئات الاخرى حتى نهاية العام بشروط محددة".



واضاف الصفار، "اننا اليوم لدينا حكومة جديدة ونتمنى منها ان تخطو خطوات جادة في النظام والسياسة المالية واعادة توزيع الدخل والثروة بشكل عادل"، لافتا الى ان "مسألة الرواتب والتخصيصات المالية تعود للحكومة وليس الى مجلس النواب، لان دورنا هو وضع اطار عام لعمل الحكومة من خلال قانون الادارة المالية والموازنة".



واكد الصفار، على "اهمية اعادة النظر في الرواتب والتقليل في الفوارق بين الاعلى والادنى، كما ان هنالك ضرورة لاعادة هيكلة الموازنة بشكل كامل كونها لم تعد متلائمة مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مع الازمات الحالية المالية والصحية التي يمر بها البلد"، مشددا على "اهمية ضغط الانفاق العام غير الضروري في ابواب ومسميات لسنا بحاجة لها، وتعظيم الايرادات العامة كالمنافذ الحدودية والضرائب وعقارات الدولة وغيرها من الابواب لتعظيم الواردات".