حزب الدعوة يصدر بياناً بشأن البرامج التلفزيونية والأعمال الدرامية خلال رمضان

وذكر الحزب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "كعادتها في كل عام؛ تحوِّل بعض القنوات التلفزيونية أجواء شهر رمضان المبارك الى أجواء مليئة بكل أنواع الإنحراف والإساءات؛ لكنها في هذا العام أعلنت عبر مجموعة من البرامج المنوعة والفنية والدينية والأعمال الدرامية عن أهدافها التالية بوضوح أكبر".وأضاف أن "الأهداف هي تشجيع التطبيع مع الكيان الصهيوني، والنيل من المقاومة الفسطينية والإسلامية؛ بهدف تهيئة الأجواء الشعبية لقبول المشاريع المشتركة مع الكيان الصهيوني؛ بدءاً بصفقة القرن و (نيوم)، وليس انتهاءً بمشروع التحالف الستراتيجي ضد جبهة الممانعة".وأوضح الحزب، أن "الهدف الآخر، الحط من شأن مجتمعات الجنوب العراقي، والطعن في قيمهم الإجتماعية، وإظهارهم بمظهر المجتمعات المتخلفة و غير الملتزمة أخلاقياً ودينياً؛ بهدف تحويلها الى محطة للسخرية والنفور؛ تمهيداً لإحلال القيم الإنحرافية محلها، والحط من مكانة شهر رمضان الفضيل، والتشجع على الخلاعة والانحراف الأخلاقي والخيانة الأسرية والعنف، وكأنه مناسبة للتحلل وليس الإنابة الى الله".وأشار إلى ان "القنوات تعمل على التركيز على ما يفرق الأمة، وشحن المشاهدين ضد مدرسة آل البيت (عليهم السلام) و رموزها، وقد علمنا أن محاولات جرت مع مسؤولي هذه القنوات لوقف بعض البرامج والأعمال المذكورة؛ لكن كان هناك إصرار على الاستمرار؛ ما يؤكد أن ما تعرضه ليس مجرد مصادفات أو رؤى فنية ودرامية؛ بل هو قرار سياسي ستراتيجي".

وبين الحزب، أنه "في الوقت الذي نستنكر هذا الغزو الإعلامي والثقافي المركّز ضد الأمة عامة، والشعب العراقي خاصة؛ فإننا نعلن عن استمرارنا في أداء واجبنا الإسلامي و الوطني في مواجهته بالطرق القانونية و الإعلامية".

ودعا حزب الدعوة، إلى " ممارسة هيئة الإعلام و الاتصالات العراقية الموقرة، و كذا المؤسسات الصديقة المماثلة؛ دورها الرقابي في التصدي لهذه القنوات بالطرق القانونية المناسبة"، مطالباً بـ "قيام شبكة الإعلام العراقي الموقرة والقنوات والمؤسسات الفنية الملتزمة؛ بإنتاج برامج منوعة وأعمال درامية وسينمائية، بمشاركة الفنانين والإعلاميين العراقيين؛ من أجل سد حاجة المشاهد لمثل هذه الأعمال، بما ينسجم والتقاليد الأصيلة لمجتمعاتنا".

وأشار إلى "ضرورة ممارسة نقابة الصحفيين ونقابة الفنانين العراقيين والنقابات الصديقة؛ دورها المنشود في التصدي لهذه المحاولات التي تسيء للأمة و الشعب العراقي الأبي"، مطالباً بـ "امتناع الفنانين والإعلاميين العراقيين والعرب؛ من المشاركة في أعمال قنوات الإنحراف و الدجل هذه؛ لكي لا تساهم مشاركتهم في الإساءة للعراقيين والمسلمين".

ولفت الحزب، إلى "أهمية مقاطعة الشعب العراقي العزيز وكل الشعوب العربية والمسلمة الأبية لهذه القنوات، وعدم إعطائها فرصة الاستمرار في سياساتها وإختراق مجتمعاتنا"، مشدداً على "أهمية قيام الاتحادات والمؤسسات الإعلامية والدينية والعشائرية العراقية والعربية والإسلامية بدورها في فضح هذا الغزو الثقافي الكبير، ومقاضاة أدواته ومن يقف ورائه".