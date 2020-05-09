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وزير الاقتصاد الألماني يريد أن تحد أوروبا من اعتمادها على دول أخرى

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير في برلين يوم 8 أبريل 2020

قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير لرويترز إن جائحة فيروس أثبتت اعتماد أوروبا أكثر مما يجب على دول أخرى في الحصول على بعض الإمدادات الطبية وإنه يجب على الدول الأوروبية التعاون لتنويع سلاسل الإمداد الدولية بشكل أكبر.

وقال ألتماير في تصريحات أجيز نشرها يوم السبت إن ”ألمانيا التي ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي من يوليو تموز تشعر بمسؤولية خاصة في أزمة فيروس كورونا لتشكيل أوروبا بشكل فعال بروح التضامن“.

وأضاف ألتماير الحليف الوثيق للمستشارة أنجيلا ميركل إن السوق الواحدة ما زالت تمثل العمود الفقري الاقتصادي للاتحاد الأوروبي.

وقال إن ”الأزمة الحالية تثبت ضرورة تجنب الاعتماد على جانب واحد وتنويع سلاسل الإمداد الدولية لمدى أكبر“. وأضاف أنه يجب على أوروبا تقليص الاعتماد على الموردين غير الأوروبيين للاحتياجات الطبية بالإضافة إلى أجهزة الحماية الطبية مثل الكمامات.

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وأضاف ”ولهذا نحتاج إلى استراتيجية صناعية أوروبية لتعزيز القاعدة الصناعية في أوروبا، مقترنة بظروف إطارية جيدة، لا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم“.

ولكن الوزير قال إن مثل هذه الاستراتيجية لا بد وأن تكون متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وأضاف أن ”الأزمة الحالية لا تعني التخلي عن العولمة. بل على العكس فإنها تؤكد أهمية وجود قواعد تجارية دولية واضحة يجب أن يلتزم بها الجميع“.

 

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