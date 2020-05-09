السعودية تخفف إجراءات كورونا بـ6 أحياء بالمدينة المنورة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قررت السلطات السعودية، السبت، تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في 6 أحياء بالمدينة المنورة، وذلك اعتبار من اليوم.



وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، إنه تقرر رفع الإجراءات الاحترازية في أحياء "الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من الإسكان، بني خدرة"، بالمدينة المنورة، حيث سيسمح للسكان بالتجول لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية.

وأهابت بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية قد كشف، الجمعة، عن الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

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وصدق وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز على اعتماد لائحة الحد من التجمّعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتهدف اللائحة إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سببا مباشرا لتفشي فيروس كورونا المستجد، والحد منها، بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس وفقد السيطرة عليه واحتواءه.

وأوضحت اللائحة أنه يقصد بالتجمعات لأغراض تطبيق هذه اللائحة، أي تجمع لأكثر من أسرة واحدة، أو أي تجمع يتكون من (5) أشخاص فأكثر في حيز واحد أو محدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، تسجيل 1701 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 35432.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، إنه تم تسجيل 1322 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 9120، فيما بلغ عدد الوفيات 210 حالات.

وبدأت السعودية قبل عدة أيام في تطبيق أسلوب المسح النشط الذي قاد إلى اكتشاف نسبة كبيرة من الإصابات التي يتم الإعلان عنها يوميًا.