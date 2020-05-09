وزيرة الصحة المصرية: حجز دفعة أولى من دواء ريمديسيفير لعلاج كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية: إنه يتم متابعة بروتوكولات العلاج المحدثة بشكل مستمر مع منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن مصر حجزت دفعة أولى من دواء "ريمديسيفير"، والذي تم اعتماده من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية ضمن بروتوكولات العلاج الجديدة لفيروس كورونا المستجد.



وأوضحت وزيرة الصحة المصرية أنه جاري استخدام بلازما المتعافين لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وسيتم الإعلان عن النتائج أولًا بأول.

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جاء ذلك على هامش تفقد الوزيرة أعمال التطوير بمستشفى حميات الإسكندرية، ضمن خطة الوزارة لتجهيز وتأهيل مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية لتصبح مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي، لتقدم كافة الخدمات الطبية بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وحتى العزل، وتقديم العلاج، ومتابعة الحالات بعد الشفاء والخروج، بالإضافة إلى توفير خدمات البحث العلمي.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الوزيرة تفقدت أقسام المستشفى المختلفة، بسعة سريرية وصلت إلى ٢٤٣ بالإضافة إلى ٢٣ سرير رعاية مركزة، مشيرًا إلى أن الوزيرة تفقدت مبنيين يتم تطويرهما أحدهما بسعة ١٢٠ سريرًا والآخر بسعة ٥٠ سريرًا، موجهة بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال والتجهيزات.

وأضاف أن الوزيرة حرصت على مراجعة خط سير المرضى بداية من دخول المستشفى والإجراءات المتبعة لكل من المصابين والمشتبه في إصابتهم، واطمأنت على توافر القوى البشرية والمستلزمات الطبية والوقائية، موجهة بزيادة عدد أسرة العناية المركزة وتوفير جهاز أشعة مقطعية وامداد المعامل بالأجهزة اللازمة لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.