أمير الكويت يطالب الشعب بالتزام الحظر الشامل لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

طالب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الشعب بالالتزام الكامل بالحظر الشامل لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأضاف، في كلمة بثها التلفزيون الكويتي بمناسبة قرب حلول العشر الأواخر من رمضان: "بلادنا تفاعلت مع المجتمع الدولي، وكنا في طليعة الدول التي قدمت مساعدات مالية لمواجهة فيروس كورونا".

وتابع: "نشكل كل الجهات المعنية بمواجهة وباء كورونا في البلاد".

وأشار أمير الكويت إلى أن "جائحة كورونا هزت اقتصاد العالم ونحن جزء منه".

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ولفت إلى أن "الكويت تواجه تحديا غير مسبوق في الحفاظ على الاقتصاد الوطني في ظل جائجة كورونا وتراجع اسعار النفط.

ودعا أمير الكويت الحكومة ومجلس الأمة إلى التكاتف والعمل على تطوير برنامج يرشد الإنفاق الحكومي ويضع الخطط لتنويع الموارد

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، السبت، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 49 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، إنه "تم تسجيل 415 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 7623 حالة".

ولفت إلى أن "95 إصابة تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة منها 61 حالة مستقرة و34 حالة حرجة".

وأعلنت وزراة الصحة، في وقت سابق، اليوم، شفاء 156 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 2622 حالة.