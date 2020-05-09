نعمه أكد أهمية تدريب عناصر من كل بلدية تكثيفا لأعمال المراقبة ومؤازرة مديرية حماية المستهلك

أكّد وزير الاقتصاد والتجارة ​راوول نعمه​، خلال اجتماع مع المحافظين في مكتبه في الوزارة، بحضور مدير عام ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ بالإنابة موسى كرّيم، ومدير حماية المستهلكين طارق يونس، "أهميّة التعاون بين وزارة الاقتصاد و​وزارة الداخلية والبلديات​، لتدريب عناصر من كلّ بلدية تكثيفًا لأعمال المراقبة ومؤازرة ​مديرية حماية المستهلك​ في المحافظات والبلدات كافّة"، وهو ما كان قد طرحه نعمه كأحد الإجراءات في ​جلسة الحكومة​ يوم الخميس الماضي لتكثيف أعمال المراقبة.

وخلال الاجتماع، تمّ الاتفاق على آليّة وخطّة لبدء تدريب عناصر وشرطة البلدية وتنسيقهم مع مديرية حماية المستهلك. كما تطرّق الحديث إلى الصلاحيّات والإمكانيّات الّتي تتمتّع بها البلديات في ما يخصّ أعمال المراقبة ومنع الإحتكار والغش.