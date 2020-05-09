النشرة: سقوط قتيلين بحادث سير على اوتوستراد اللبوة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ عن "سقوط قتيلين وجريح نتيجة ​حادث سير​ على الاوتوستراد الدولي في منطقة ​اللبوة​ قرب شركة الكهرباء، بين سيارتين الأولى من نوع بيجو ٢٠٤ والثاني ​سيارة​ رباعية الدفع من نوع شيروكي، وقد تم نقل الجريح إلى أحد ​مستشفيات​ المنطقة للمعالجة وهو بحالة حرجة".

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