افاد مراسل "الخليج 365" في زحلة بأن "وفدا من أصحاب المطاعم والفنادق والمؤسسات السياحية والمقاهي والحانات في زحلة، التقى رئيس بلدية زحلة – معلقة وتعنايل أسعد زغيب، حيث تمحور البحث حول الخطوات التمهيدية لإعادة إطلاق القطاع في المدينة، بشكل يراعي ظروف المواطنين الإقتصادية، من دون أن يوقع المؤسسات في عجز"، مشيرا الى ان "
الأفكار التي بحثت ترسي تعاونا مطلقا بين القطاع الخاص وبلدية زحلة، مع إنفتاح تام".
وأكد زغيب، على أي طرح يعيد إطلاق العجلة الإقتصادية في المدينة، وبشتى المجالات، زحلة "النظيفة" ستبقى نقطة جذب بتضافر جهود أبنائها.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: وفد من اصحاب المطاعم والفنادق بزحلة بحث مع زغيب في الخطوات لاعادة اطلاق القطاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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