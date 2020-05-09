النشرة: وفد من اصحاب المطاعم والفنادق بزحلة بحث مع زغيب في الخطوات لاعادة اطلاق القطاع

افاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأن "وفدا من أصحاب ​المطاعم​ و​الفنادق​ و​المؤسسات السياحية​ والمقاهي والحانات في زحلة، التقى رئيس ​بلدية زحلة​ – معلقة و​تعنايل​ ​أسعد زغيب​، حيث تمحور البحث حول الخطوات التمهيدية لإعادة إطلاق القطاع في المدينة، بشكل يراعي ظروف المواطنين الإقتصادية، من دون أن يوقع المؤسسات في عجز"، مشيرا الى ان "

الأفكار التي بحثت ترسي تعاونا مطلقا بين ​القطاع الخاص​ وبلدية زحلة، مع إنفتاح تام".

وأكد زغيب، على أي طرح يعيد إطلاق العجلة الإقتصادية في المدينة، وبشتى المجالات، زحلة "النظيفة" ستبقى نقطة جذب بتضافر جهود أبنائها.