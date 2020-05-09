المكتب الاعلامي لميقاتي نفى مثوله أمام القضاء الخميس

اشار المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​ في بيان الى انه يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض ​المواقع الالكترونية​ بخبر مزعوم عن مثول ميقاتي أمام ​القضاء​ الخميس المقبل، واكد إن هذا الخبر كاذب جملة وتفصيلا، ولو دقق بعض الإعلاميين في ما نشروه لتأكدوا أن الخبر يعود تاريخه الى 26/11/2019 ونشر يومها في ​الوكالة الوطنية للاعلام​، علما أن دولة الرئيس ميقاتي قدم إفادته في ​قصر العدل​ بموضوع الدعوى، والمسار القضائي للقضية معروف، علما أيضا أن القاضي جورج رزق أحيل على التقاعد. مرة جديدة يسقط بعض الاعلام عن جهل أو عن سوء نية في فخ ​الاخبار​ الكاذبة التي لا تهين من تستهدفهم، بل تهين المهنة ورسالتها".

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