النشرة: سقوط عدد من الصواريخ في ريف اللاذقية ولم يعرف مصدرها بعد

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​سوريا​ عن "سقوط عدد من ​الصواريخ​ في ​ريف اللاذقية​ سمع صداها في انحاء مدينة اللاذقية ولم يعرف مصدرها بعد".

من جهة اخرى، واصل ​الجيش السوري​ استقدام تعزيزات عسكرية جديدة إلى ​ريف درعا​ الغربي لليوم الثالث على التوالي وضمت التعزيزات عددا من الدبابات والعناصر التي تمركزت في تل الخضر بالقرب من بلدة عتمان وفي معمل الكازوز قرب بلدة اليادودة وفي عدّة نقاط في المنطقة.

واتت التعزيزات بعد فشل عدة مفاوضات واجتماعات بين ​السلطات السورية​ مع مسؤولية التسوية على خلفية الاعتداءات المتكررة التي طالت عناصر من ​الشرطة​ والامن، ومن المرتقب ان تشهد المنطقة عملية عسكرية ضد المرتكبين واعادة الامن والامان الى قرى وبلدات درعا على غرار ما حصل في مدينة الصنمين قبل أشهر.