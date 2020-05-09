الفرزلي: أسلوب مقاربة تعيين محافظ بيروت له نمط خاص ويجب ان يؤخذ بعين الاعتبار

اشار نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الى ان "أسلوب مقاربة تعيين محافظ بيروت له نمط خاص ويجب ان يؤخذ بعين الاعتبار، والاسماء لم تطرح سوى ان رئيس الحكومة ابدى رغبته بطرح سيدة لهذا المنصب".
ولفت الفرزلي في حديث تلفزيوني، الى ان "المشكلة بمقاربة الموضوع وكيفية التعاطي مع مكون اساسي في البلد".
وردا على سؤال حول ادانته رئيس الحكومة، قال "نحن لا ندين كي لا ندان".
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