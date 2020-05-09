المطران عون تسلّم من كيريلوس 2000 وردة لتزيين كنائس الساحل التابعة لأبرشية جبيل

التقى راعي أبرشية جبيل المارونية ​المطران ميشال عون​ في دار المطرانية في ​عمشيت​، عضو نقابة أصحاب المشاتل والزهور في ​لبنان​ عادل كيريلوس، الّذي سلّمه 2000 وردة من مشتله الخاص، من أجل تزيين كنائس الساحل التابعة للأبرشية مع بداية العودة تدريجيًّا إلى الكنائس هذا الأحد، على أن يتمّ توزيع دفعة ثانية الأسبوع المقبل لكنائس القرى الوسطى.

وقد شكر المطران عون صاحب المبادرة على لفتته هذه، سائلًا الله بشفاعة ​العذراء​ أن "يوفّقه وجميع أعضاء النقابة في عملهم، وأن يعوّض عليهم الخسارة الّتي تكبّدوها جراء انتشار فيروس "كورونا"، إذ أدّت التعبئة العامة إلى إقفال المحلات ممّا انعكس سلبًا على الحياة الاقتصاديّة ومورد عيشهم".

وأعرب عن أمله أن "ينتهي قريبًا هذا الوباء وتعود الحركة الاقتصاديّة تدريجيًّا إلى البلاد، خصوصًا أنّ المواطنين يعيشون في هذه الأيام أزمةً صعبةً على المستويات كافّة"، منوّهًا بـ"المبادرات الاجتماعيّة والتضامنيّة في مساعدة المواطنين لتخطّي هذه المرحلة"، وداعيًا المؤمنين إلى "التقيّد بالتوجيهات في العودة إلى حضور القداديس في الكنائس".