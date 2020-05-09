قوى الأمن: ضبط كميات كبيرة من مواد التنظيف المغشوشة وتوقيف 4 متورطين

أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي، في بلاغ، أنه "في إطار المتابعة المستمرة من قبل ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ لضبط عمليات الغش التجاري، التي يقوم بها بعض الأشخاص لتوخي الربح المادي وغير آبهين بالضرر الذي يلحق بالمواطنين، ونتيجة المتابعة الاستعلامية، توافرت معلومات لهذه الشعبة عن وجود شقة في منطقة بر الياس ومستودع في منطقة كيفون، تحصل فيهما عملية تزوير مواد التنظيف والمواد المعقمة، بحيث يتم خلط مواد تنظيف ذات ثمن زهيد مع كمية كبيرة من مادة الملح، ثم يعاد تعبئتها داخل اكياس من عدة علامات تجارية عالمية ذات جودة عالية، وتوزع لاحقا على المحلات".

وأوضحت أنه على أثر ذلك، توصلت شعبة المعلومات الى تحديد هوية المتورطَين الرئيسيين في بر الياس، وهما اللبنانيان: م. ي. (مواليد عام 1981)، ع. ا. (مواليد عام 1963)، اضافة الى تحديد هوية المتورطَين في كيفون، وهما السوريان: ع. ا. (مواليد عام 1981)، ن. ا. (مواليد عام 2000).

وأشارت إلى أنه بتاريخ 4/5/2020، نفذت قوة من الشعبة المذكورة مداهمة للشقة في بر الياس، حيث تمكنت من توقيف (م. ي.)، وبتفتيشها ضبطت /137/ كيس نايلون معبأة بمواد تنظيف مغشوشة، /24/ كيسا بداخلها مواد تنظيف ذات ثمن زهيد، بالإضافة الى اكياس تحتوي مادة الملح واكياس نايلون فارغة. وبالتزامن أوقف (ع. ا.) في المحلة ذاتها، وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما.

ولفتت إلى أنه بتاريخ 7/5/2020، نفذت قوة من شعبة المعلومات مداهمة للمستودع في كيفون، واوقفت (ع. ا.) و(ن. ا.) بالجرم المشهود خلال قيامهما بعملية الغش، وضبطت /77/ كيسا تحتوي مواد تنظيف مغشوشة، وكمية كبيرة من مواد التنظيف الممزوجة بملح والمعدة للتوضيب. كما ضبطت كمية كبيرة من أكياس فارغة تحمل علامات تجارية عالمية، وآلتين تستخدمان لختم الأكياس بعد تعبئتها بالمواد المغشوشة، وكمية من سائل الجلي ومعجون الأسنان والفوط الصحيّة وسائل للاستحمام، وكمية من التنباك والمعسّل والعلكة (جميعها مزوّرة)، وبالتحقيق معهما اعترفا بما نسب اليهما.

وأضافت: "أجري المقتضى القانوني بحقهم، وتم تكليف مندوبين من ​وزارة الاقتصاد​ للكشف على المضبوطات، حيث تلفت المواد المضبوطة في بر الياس، بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".