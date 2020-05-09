مرتضى وحب الله جالا في عدد من معامل زحلة: الاولوية اليوم لتخفيف فاتورة الاستيراد وتعزيز الصادرات

استكمل وزير ​الزراعة​ والثقافة ​عباس مرتضى​ ووزير الصناعة ​عماد حب الله​ زيارتهما الى ​مدينة زحلة​، التي كانت استهلت عند التاسعة من صباح اليوم، بلقاء مع الصناعيين عقد في قاعة "اختار" داخل مجمع "غاردينيا غران دور"، بدعوة من رئيس مجلس الإدارة ورئيس ​تجمع الصناعيين​ في ​البقاع​ نقولا ابو فيصل.



وجال مرتضى وحب الله على عدد من ​المصانع​ في زحلة والجوار، وكانت البداية من معامل مجمع "غاردينيا غران دور" للصناعات الغذائية، وتفقدا أقسامه واستطلعا مراحل العمل في داخله.

بعدها، انتقل الوفد الوزاري الى معمل Ethel chocolate في المدينة الصناعية في زحلة، وكان في استقباله رئيس مجلس الإدارة هيكل العتل الذي نظم جولة للوفد على خطوط الانتاج في ​المصنع​، وشرح العتل المشاكل التي تواجه المعمل الذي أوقف العمل فيه منذ حوالى أسبوع بسبب توقف حركة الملاحة الجوية جراء وباء ​كورونا​، كون المعمل يعمل على تصدير 60 % من الانتاج الى الخارج، بالإضافة إلى غلاء سعر صرف ​الدولار​، مثنيا على خطط ​وزارة الصناعة​ للنهوض بالقطاع الصناعي.

ثم انتقل الوفد الى معامل "ميموزا" في ​قاع الريم​، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الادارة وسام التنوري، واطلع الوزيران على خطوط الانتاج الورقية والنايلون وجرى استعراض واقع ومشكلات القطاع لجهة عدم القدرة على مواصلة تأمين المواد الأولية. وأكد الوزيران ان "الاولوية اليوم في ​لبنان​ هي لدعم هذه القطاعات وتخفيف فاتورة الاستيراد ولتعزيز فاتورة ​الصادرات​ والانتاج الوطني اللبناني، وسيكون لهذا الانتاج كل الدعم في ​الحكومة​ الحالية".

بعدها، انتقل الحضور الى معامل "باندا بلاست" في أبلح، حيث كان في استقبالهم صاحب المعمل عصام قاسم ونجله رئيس مجلس الإدارة علي قاسم، وجالوا داخل أقسام الانتاج، وتم استعراض عدد من الصناعات التي كانت تستورد في السابق منذ سنوات، واليوم تحولت إلى صناعة أساسية في الداخل اللبناني وخارجه.

