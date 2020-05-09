قوى الأمن عممت صورتين لسيدتين مجهولتي الهوية عثر عليهما في الحدت والناعمة

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورتين لسيّدتين: "السيدة الأولى مجهولة الهوية والجنسية، عُثر عليها بتاريخ 8 أيار 2020، في الحدت/ ​غاليري سمعان​ بالقرب من أوتيل "لانكاستر تامار"، وليس بحوزتها أوراق ثبوتيّة".

ودعت في بلاغ، مَن يعرف شيئًا عنها أو لديه أي معلومة تتعلّق بها، "الحضور إلى مركز فصيلة الحدت في وحدة الدرك الإقليمي، أو الإتصال على الرقم: 05/466553، للإدلاء بما لديهم من معلومات".

وأوضحت المديرية أنّ "السيدة الثانية وهي المدعوة "أدانيش غوتوتو" من الجنسية الإثيوبية (حسب أقوالها)، عُثر عليها بتاريخ 08 أيار 2020 في ​الناعمة​، وليس بحوزتها أوراق ثبوتيّة". وطلبت ممّن يعرف شيئًا عنها أو لديه أي معلومة تتعلّق بها، "الحضور إلى مركز فصيلة الدامور في وحدة الدرك الإقليمي، أو الإتصال بمخفر الدامور على الرقم:05/600116، أو بفصيلة الدامور على الرقم 05/600428 للإدلاء بما لديهم من معلومات".