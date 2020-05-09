النشرة: وصول 4 عيادات طبية نقالة إلى زحلة وإجراء فحوصات كورونا لحوالى 200 شخص

أفاد مراسل "الخليج 365" في زحلة بأنّ "4 عيادات طبيّة نقّالة وصلت إلى مدينة زحلة، في حملة طبيّة تمّت بالتنسيق بين هيئة قضاء زحلة وبلدية المدينة في "البارك البلدي"، وذلك استكمالًا للحملة الّتي بدأها فريق الاستجابة في "التيار الوطني الحر" منذ بداية أزمة وباء "كورونا"، وبعد جولة العيادات الطبيّة في عدد من قرى قضاء زحلة".
وأوضح أنّ "فريقًا طبيًّا قد أشرف على الفحوصات الخاصّة بـ"كورونا" وأجراها لحوالى 200 شخص من أبناء زحلة، في خطوة تضامنيّة لمواجهة الوباء في الظروف الراهنة". ولفت إلى أنّ "عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون حضر بين أهالي زحلة، شاكرًا هذه الخطوة المهمّة ومشدّدًا على أهميّة التضامن إيجابيًّا". وأشار عون في هذا الإطار إلى "الدور الفعّال الّذي تلعبه الأحزاب المنظّمة في الأزمات لا سيما "التيار الوطني الحر"، خصوصًا أنّ من أراد الحلول محلّ الأحزاب لم بجتمع إلّا في التظاهرات المناهضة الّتي تتّسم بالسلبيّة وليس المنحى الإيجابي".
من جهته، أكّد رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب أنّ "البلدية من واجبها متابعة أمور الناس خصوصًا في أيام المحنة"، شكرًا "التيار" على "تنظيم حملات طبيّة لمواجهة "كورونا"، ومشدّدًا على أنّ "بلدية زحلة تقوم بما يلزم لتأمين السلامة العامة والتزام المواطنين بالتعبئة العامة". ونوّه إلى أنّ "سيدة زحلة حمت المدينة الّتي لم تسجّل إصابات"، متمنيًا على أهل زحلة "المضي بالالتزام والتباعد الاجتماعي، كي لا ندخل في موجة ثانية تكون أقوى من السابقة".
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