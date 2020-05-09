أعمال صيانة في حديقة البطاركة تمهيدا لفتحها أمام الزوار

باشرت الفرق الفنية في ​رابطة قنوبين​ للرسالة والتراث أعمال الصيانة والتأهيل في ​حديقة البطاركة​ في ​الديمان​، تمهيدا لإعادة فتحها أمام الزوار. وأوضحت الرابطة أن الورش تقوم بصيانة شبكة ​الكهرباء​ وتجهيزات الصوت، التي تبث الترانيم الروحية بصورة متواصلة، ورفع الأعشاب البرية والأشواك وآثار سيول ​الشتاء​ من حجارة وأتربة، وتنظيف الممار بين إنشاءات الموقع ومعالمه الموزعة بين واحة ​عصام فارس​ للتنمية والتراث، وبيت الذاكرة والإعلام، وبيت داود لرعاية العجزة والمسنين وأبنية المعرض والمتحف والمشغل الحرفي، ومحطات سمبوزيوم ​الوادي المقدس​، وصولا الى داخل الحديقة حيث تماثيل البطاركة واللوحات التاريخية. وستعلن الرابطة فور انتهاء الأشغال فتح أبواب الحديقة أمام الزوار.

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