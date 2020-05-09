نقابات المخابز والافران: ملتزمون قرار الوزارة افساحا في المجال لتعديله

اشار إتحاد ​نقابات المخابز والافران​ في بيان الى انه "يهم اتحاد المخابز والافران في ​لبنان​ أن يطلع الرأي العام على المراحل التي قطعتها ​الاتصالات​ بين الاتحاد و​وزارة الاقتصاد والتجارة​ في شأن دراسة كلفة تصنيع الرغيف من خلال لجنة خاصة تمثلت فيها الوزارة ونقابات الافران. وبعد جولات عديدة لانجاز هذه الدراسة التي يجب ان تنصف الجميع، وبناء للنتيجة التي توصلت اليها اللجنة، عقد اجتماع في ​رئاسة الحكومة​ يوم السبت 26 نيسان 2020، في حضور ​وزير الاقتصاد​ ​راوول نعمه​، المدير العام لمكتب الحبوب والشمندر ​السكري​ بالانابة نادين عون، رئيس الاتحاد السابق ​كاظم ابراهيم​، نائب الرئيس ​علي ابراهيم​، النقيب ​انطوان سيف​ ونائبه أسعد بو حبيب وتم الاتفاق على تحديد وزن ربطة ​الخبز​ 900 غرام ب1500 ليرة لبنانية، على أن يتم طباعة القرار ويبلغ بهذا المضمون في اليوم نفسه، وتم اعتماد 3850 ليرة لبنانية كسعر للدولار الاميركي. وبعد الظهر، تبلغ نائب رئيس الاتحاد علي ابراهيم عبر رسالة صوتية من المدير العام لمكتب الحبوب والشمندر السكري بمضمون هذا القرار على ان يصدر يوم الاثنين، علما انه ايضا تم تعميم هذا القرار على رئيس ​بلدية الغبيري​ ورئيس ​اتحاد بلديات الضاحية​ الذي تبلغ مضمون القرار في الوزارة".

واستغرب الاتحاد "عدم صدور هذا القرار يوم الاثنين 28 نيسان وفقا لما تم الاتفاق عليه، ليفاجأ بصدوره بعد أسبوع بالشكل المخالف للاتفاق في ظل ارتفاع إضافي لسعر صرف ​الدولار​ بمعدل 500 ليرة لبنانية، وأمام الواقع الجديد وبعد صدور القرار المجحف بحق أصحاب الافران، يعلن الاتحاد الالتزام بمضمونه افساحا في المجال لتعديله حسب ما تم الاتفاق عليه في اجتماع القصر الحكومي".