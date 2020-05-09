الدفاع المدني: 9 شبان عبروا درب المسيلحة ليلاً و4 منهم ضلوا طريق العودة

لفتت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ اللبناني، إلى أنّ "مساء أمس الجمعة، ورَد اتصال إلى غرفة عمليّات المديرية العامة للدفاع المدني يفيد أنّ ثمّة أربعة شبان كانوا مع خمسة من رفاقهم يمارسون هواية المشي (hiking) ليلًا على درب المسيلحة - البترون، فانفصلوا عنهم وضلّوا طريقهم".

وأوضحت أنّ "على الفور، توجّه عناصر من ​الدفاع المدني​ إلى الموقع المذكور، وعند التواصل مع أحد المفقودين الأربعة تبيّن أنّ اثنين منهم هما في جهة أُخرى، وثمة احتماليّة أن يكونا قد تعرّضا لأي مكروه كالسقوط في مجرى النهر"، مشيرةً إلى أنّ "مع انطلاق رحلة البحث عن الشابين اللذين تمّ تحديد موقعهما عبر الخليوي، استقدمت تعزيزات من الإنقاذ البحري والجبلي وعناصر الإسعاف على دراجة "moto ambulance" للتدخّل فورًا إذا ما دعت الحاجة".

وذكرت المديرية أنّ "بعد ثلاث ساعات من السير على تلك الدرب الضيقة (حيث تكثر المنحدرات الصخرية الشاهقة) الّتي لا يمكن سلوكها إلّا سيرًا على الأقدام، تمكّن العناصر من الوصول إلى الشابين والتأكّد من أنّهما بصحّة جيّدة"، منوّهةً إلى أنّه "كان قد رافق العناصر في رحلة البحث تلك، والد احد الشبان الأربعة، فأُصيب بعارض صحّي وتمّت معالجته على الفور بواسطة عتاد الإسعاف المحمول عبر الـ"moto ambulance".

وأفادت بأنّه "بعد أن تبيّن أنّ الشابين الآخرين قد أنقذا اثر مرور أحد الأشخاص على متن "ATV"، عاد العناصر بالشابين إلى نقطة الانطلاق حيث كان الاهالي بانتظار ابنائهم. وفي ذاك الموقع اصيبت والدة احد الشبان بعارض صحّي فتمّ نقلها الى "​مستشفى البترون​ الحكومي" لتلقّي العلاج اللّازم".