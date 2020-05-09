دير مار مارون- عنايا أعلن فتح أبوابه أمام والزوار مع التقيد بالشروط الصحية

أعلن دير مار مارون عنايا - ضريح القديس شربل، في تعميم إلى زواره، أنّ "التزامًا بالقرارات الجديدة الصادرة عن السلطات الكنسيّة والمدنية، يفتح دير مار مارون عنايا - ضريح القديس شربل، أبوابه أمام المؤمنين والزوار، مع التقيّد بالشروط الصحيّة وإجراءات الوقاية والسلامة العامة الآتية:
1- التزوّد بالكمّامة وتعقيم اليدين عند دخول الدير والمزار، وعدم المصافحة باليد.
2- الحفاظ على المسافة الآمنة، لا سيّما أثناء الجلوس في الكنيسة وعند زيارة الضريح.
3- الإلتزام بالتوجيهات الكنسيّة خلال القداس: عدم تبادل السلام، والمناولة باليد.
4- عدم حضور الأشخاص الّذين يعانون من عوارض صحيّة حرجة (حرارة، سعال، رشح...)".
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