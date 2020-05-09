أمير الكويت: جائحة كورونا هزت اقتصاد العالم والكويت جزء منه

أعتبر ​أمير الكويت​ صباح الأحمد الصباح، أن "جائحة ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" هزت اقتصاد العالم والكويت جزء منه".

ولفت الصباح إلى أنه "مر علینا شھر رمضان المبارك في ظل تطورات انتشار وباء كورونا المستجد وتداعیاته المتسارعة حیث أصبح العالم، ونحن يواجه بسببه مشاكل قصوى مما أوجب تظافر جھود ​المجتمع الدولي​ بأسره وتكاتف العلماء وذوي الإختصاص ومراكز البحوث الطبیة لإيجاد لقاح ناجح لھذا الوباء".

كما شدد على أن "ھذه الجائحة تستوجب إستخلاص العبر والعظات منھا"، منوّهًا بأن "الكويت تواجه تحديًا كبیرًا وغیر مسبوق يتمثل في الحفاظ على سلامة ومتانة اقتصادها من الھزات الخارجیة الناجمة عن ھذا الوباء، لاسیما التراجع الحاد في أسعار النفط وانخفاض قیم الأصول والاستثمارات مما سیؤثر سلبا على ​الوضع المالي​ للدولة".

ودعا الصياح ​الحكومة الكويتية​ "لترشيد الإنفاق وتقليل الاعتماد على مورد واحد ناضب، وبناء اقتصاد مستقر ومستدام تنعم به الأجيال القادمة"، شاكرًا الأبطال العاملین في الصفوف الأمامیة من مختلف القطاعات في مواجھة ھذا الوباء.