استقرار أعداد الوفيات جراء كورونا بإسرائيل عند 245 حالة للمرة الأولى منذ آذار

أكدت السلطات الصحية الإسرائيلية عدم تسجيل حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لأول مرة منذ 28 آذار الماضي.
واستقرت أعداد الضحايا في إسرائيل عند 245 حالة وفاة منذ صباح يوم أمس، في حين بلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها 16444، ما يمثل ارتفاعا بثلاث حالات جديدة فقط خلال الساعات الـ 24 الماضية.
كما تراجع عدد حالات الإصابات المشطة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 4886 حالة، بما في ذلك 81 مريضا في حالة خطرة، 65 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي، في حين يستمر عدد المتعافين بالارتفاع، ووصل حتى الآن إلى 11313 شخصا.
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