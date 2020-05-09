الصحة السعودية تسجل 1704 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1704 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد إلى 37136 إصابة.
وخلال مؤتمرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أشارت الوزارة إلى أنها سجلت كذلك 1224 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض بذلك الـ 10144 حالة شفاء.
كما أفادت بأن "فترة التعافي من فيروس كورونا تمتد من يومين حتى 5 أسابيع".
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