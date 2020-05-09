بريطانيا لفرض حجر صحي على القادمين

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نصر المجالي: قالت تقارير بريطانية رسمية، إنه سيتم حجز جميع الوافدين إلى المملكة المتحدة، بما في ذلك البريطانيين العائدين، في الحجر الصحي لمدة أسبوعين وسيواجهون غرامة قدرها 1000 جنيه إسترليني أو الترحيل إذا فشلوا في القيام بذلك في ظل خطط دراماتيكية يمكن أن تعلق فعليًا السفر الأجنبي طوال فترة أزمة فيروسات التاجية.

وسيتم تنفيذ هذه الخطوة اعتبارا من يونيو المقبل، على الرغم من أن حكومة بوريس جونسون واجهت على الفور أسئلة اليوم السبت حول كيفية عملها ومن سيتم تصنيفها على أنهم "عمال رئيسيون" وبالتالي سيتم إعفاؤهم من المتطلبات.

كما واجهت الحكومة أسئلة حول سبب عدم تطبيق إجراء مماثل في وقت سابق، حيث كان يصل نحو 15000 مسافر إلى مطارات المملكة المتحدة كل يوم في أبريل بدون فحص، بما في ذلك من النقاط الساخنة للفيروسات مثل الصين والولايات المتحدة.

تغريدة مورغان

وغرد الوجه التلفزيوني الشهير، بيرس مورغان بالقول: "نقوم بذلك الآن بعد ثلاثة أشهر من إعلان منظمة الصحة العالمية WHO أن COVID-19 حالة طوارئ صحية عالمية .. بعد أن سمحنا لمئات الآلاف بالطيران من البلدان التي اجتاحها الهالة بدون أي فحوصات ... وبعد وفاة 55 ألف شخص في المملكة المتحدة بالفعل؟ يا لها من نكتة مريضة"!.

وفي غضون ذلك، ردت دوائر صناعة السفر في بريطانيا برعب على أخبار الحجر الصحي، حيث حذر أحد رؤساء الشركات من أنها قد "تقتلها بالكامل".

وقالت مجموعة الخطوط الجوية البريطانية إن الخطة، التي أوردتها صحيفة (التايمز) "ستنهي فعليًا عمليات السفر الدولي من وإلى المملكة المتحدة" وستتسبب في "أضرار لا حصر لها" لصناعة الطيران والاقتصاد الأوسع.

كما سيكون للأخبار تأثير كبير على الشركات والأرقام الدولية في مجال الأعمال التجارية، الذين يواجهون الاضطرار إلى اختيار ما إذا كانوا سيقيمون أنفسهم في الداخل أو في الخارج.

وقال أحد العاملين في أحد البنوك الدولية الرائدة في لندن اليوم لـ(ديلي ميل) إن الخطة ستكون "المسمار في النعش" لعقد اجتماعات العمل وجهًا لوجه مع جهات الاتصال الخارجية.

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خطاب جونسون

وسيعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غدًا الأحد في خطابه للأمة عن الإجراءات الجديدة بشأن حالة الإغلاق المفروضة منذ 23 مارس الماضي إن المسافرين، بما في ذلك البريطانيين الذين يصلون إلى موانئ ومطارات المملكة المتحدة من جميع البلدان باستثناء أيرلندا وجزر القنال وجزيرة مان يجب عليهم ملء نموذج رقمي لإبلاغ المسؤولين حيث ينوون عزل أنفسهم. وسيتم إعفاء سائقي الشاحنات والعمال الرئيسيين الآخرين.

يشار إلى أن الحكومة البريطانية كانت قاومت في السابق الحجر الصحي لمدة 14 يومًا للمسافرين العائدين، مثل ذلك النهج الذي أدخلته الولايات المتحدة، لأنها أرادت إبقاء الحدود مفتوحة أمام البريطانيين الذين يمكنهم العودة إلى ديارهم، وقال وزراء أيضا إن إدخال الخطوة في وقت سابق لن يحدث فرقا في معدل انتقال الفيروس.

الخطوط الجوية

وإلى ذلك، قالت الخطوط الجوية البريطانية، التي تمثل الخطوط الجوية البريطانية وإيزي جيت وشركات طيران أخرى مقرها المملكة المتحدة ، لـ(بي بي سي): "نحتاج إلى رؤية تفاصيل ما تقترحه".

ردا على تكهنات سابقة بأن الحجر الصحي الإلزامي سيكون جزءا من تدابير الحكومة لمكافحة الفيروسات التاجية أصدرت الخطوط الجوية البريطانية بيانا قالت فيه إن الاقتراح "سيقتل السفر الدولي من وإلى المملكة المتحدة بشكل فعال ويسبب أضرارا لا حصر لها لصناعة الطيران واقتصاد المملكة المتحدة الأوسع".

وأضافت: "لن يذهب أحد في عطلة إذا لم يتمكن من استئناف حياته الطبيعية لمدة 14 يومًا ، وسيتم تقييد سفر الأعمال بشدة، سيجعل ذلك من شبه المستحيل أن يستأنف الطيران في أي وقت قريب، وبالتالي سيعيق الانتعاش الاقتصادي في المملكة المتحدة أكثر من ذلك".

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