بريطانيا تعتزم فرض عزل لـ14 يومًا للدخول إلى أراضيها

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لندن: تنوي الحكومة البريطانية فرض حجر إلزامي لمدة 14 يوما على معظم القادمين على متنرحلات دولية إلى بريطانيا كما ذكرت الصحافة السبت رغم الضغط المتنامي لتخفيف القيود المطبقة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

باستثناء الرحلات القادمة من إيرلندا، على كل الركاب القادمين إلى بريطانيا جوا أو بحرا أو برا أن يبقوا في الحجر لأسبوعين كما كتبت صحيفة "تايمز".

ذكرت الصحيفة أنه سيتم إجراء تدقيق منتظم في العنوان الذي يقدمه المسافرون مع عقوبات محتملة وغرامة ألف جنيه (1100 يورو) والطرد موضحة أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيعلن هذا الإجراء الأحد.

نقلت "بي بي سي" عن مصادر حكومية وهيئة صناعة الطيران "إيرلاينز يو كاي" قولها إن هذا الإجراء سيصبح ساريا اعتبارا من نهاية مايو. وسيعلن جونسون الأحد تخفيفا محتملا للعزل في بريطانيا المعلن في 23 مارس والذي سيكون محدودا جدا.

والجمعة حذر وزير البيئة جورج يوستيس خلال المؤتمر الصحافي اليومي للحكومة حول الوباء "لن تكون هناك تغيرات جذرية بين ليلة وضحاها، وسنكون حذرين جدا عندما سنخفف القيود الحالية، لان المعطيات التي نقدمها يوميا تثبت بأننا لم نخرج بعد من المرحلة الصعبة".

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وأعلن 626 وفاة إضافية بسبب كوفيد-19 ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 31241 ويجعل من بريطاني ثاني دولة الأكثر تضررا بالوباء بعد الولايات المتحدة.

والجمعة أعلنت حكومة ويلز تعديلات طفيفة في تدابير العزل، وسيسمح للسكان بالخروج أكثر من مرة في اليوم لممارسة الرياضة من دون الابتعاد عن المنزل. وسيسمح لمتاجر بيع لوازم البستنة وقريبا المكتبات. لكن دعي السكان إلى مواصلة العمل من المنزل إذا أمكن.



إحصائيات انتشار فيروس كورونا في بريطانيا

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