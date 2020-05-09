المتحدثة باسم نائب الرئيس الأميركي مصابة بفيروس كورونا

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واشنطن: خضعت المتحدثة باسم نائب الرئيس الأميركي مايك بنس لفحص كشف إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردت وسائل إعلام ومصادر رسمية الجمعة، في ثاني إصابة تسجل في هذا الأسبوع في البيت الأبيض، فيما يواصل الرئيس دونالد ترمب المشاركة في مناسبات رسمية بدون وضع كمامة.

كتبت كايتي ميلر في تغريدة مساء الجمعة "إنني بخير ومتلهفة لاستئناف عملي من أجل الشعب الأميركي". المتحدثة هي زوجة ستيفن ميلر، أحد المستشارين المقربين من الرئيس ومهندس سياسته المعادية للهجرة.

كان مسؤول أميركي كبير صرح لصحافيين أن موظفة في فريق نائب الرئيس مصابة بالفيروس، من دون أن يذكر اسمها. وبعد ذلك، أشار ترمب خلال مؤتمر أمام نواب جمهوريين إلى موظفة تدعى "كايتي"، موضحا أنها تعمل "في العلاقات مع الصحافة".

أكدت هذه التفاصيل معلومات أوردتها وسائل إعلامية أميركية عدة بأن الموظفة هي كايتي ميلر التي كانت حاضرة في اليوم السابق خلال حفل شارك فيه دونالد ترمب برفقة السيدة الأولى ميلانيا، إضافة إلى زوجة مايك بنس.

كان من المفترض أن يرافق ستة أشخاص قد يكونوا احتكوا بكايتي ميلر، نائب الرئيس الجمعة في رحلة إلى دي موين في ولاية أيوا على متن "إير فورس 2"، فاضطروا إلى الخروج من هذه الطائرة قبل إقلاعها من قاعدة أندروز العسكرية بضاحية واشنطن.

هذه ثاني إصابة بفيروس كورونا المستجد في البيت الأبيض هذا الأسبوع، بعدما تبينت إصابة عسكري من البحرية يعمل ضمن وحدة مشاركة في موكب ترمب.

كنت بعيدا جدا

تسجل الإصابتان في وقت يدعو ترمب إلى الإسراع في إعادة فتح الاقتصاد المتضرر بشدة بفعل تدابير الحجر والإغلاق والتباعد الاجتماعي. وأكد ترمب وبنس اللذان يخضعان يوميًا لفحوص لكشف الفيروس، أنهما غير مصابين.

وصرحت المتحدثة باسم الرئاسة كايلي ماكيناني إنه ليس هناك أي احتمال بتسجيل إصابة في البيت الأبيض. وقالت "بوسعي أن أقول لكم إننا نأخذ كل التدابير الضرورية لحماية الرئيس".

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انتُقد ترمب لرفضه وضع كمامة في ظهوره العلني بالرغم من توصيات خبرائه الصحيين. ولم يشاهد سوى قلة من الأشخاص من محيطه يضعون كمامات.

وخلال حفل أقيم الجمعة في الذكرى الـ75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية، التقى الرئيس الجمهوري مقاتلين أميركيين قدامى تتراوح أعمارهم بين 96 عاما ومئة عام.

لم يكن لا الرئيس البالغ من العمر 73 عاما ولا أي من المحاربين القدامى يضع كمامة فيما كانوا جالسين تفصل بينهم أمتار قليلة، وجميعهم في الشريحة العمرية المعرّضة للخطر.

علق ترامب متحدثا لصحافيين "كنت بعيدا جدا، وكانت الريح قوية، إلى حد استبعد أن يكون من الممكن للوباء أن يصل إليهم".

زار الرئيس في مطلع الأسبوع مصنعًا للكمامات في أريزونا، ولم يضع هو نفسه كمامة، حتى عند إلقاء كلمته أمام صالة مكتظة بالموظفين الذين كانوا يضعون جميعًا كمّامات عملًا بتعليمات السلامة في المصنع.



إحصائيات انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة

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