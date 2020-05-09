شكرا لقرائتكم خبر عن مركز دراسات مستقبل وطن يعد إصدارات حول القضايا المُثارة مصريًا ودوليًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحى، الأمين العام المساعد وأمين شباب الجمهورية بالحزب، نحو 40 دراسة وتقرير وتقدير موقف وورقة سياسات خلال شهر إبريل الماضى.

ناقشت هذه الدراسات وحللت أهم القضايا المثارة داخليا ودوليا، برؤية وطنية تستهدف خلق حالة من الحوار العام حول تلك القضايا، وتطوير بدائل سياسات واقعية لصانع القرار الحزبى والسياسى في ضوء الخبرات التاريخية المصرية والتجارب الدولية.

وجاءت بعض العناوين والموضوعات محل تناول مركز مستقبل، ارتفاع الفَجْوة التمويليَّة بمُوازَنة العام المالي المُقبل، الأَزْمة الاقْتِصَاديَّة العَالَميَّة المُرتقَبة لعام 2020، الأنشطة الإرهابيَّة في ظلِّ تَفَشِّي فيروس كُورونا، التِّعداد الاقْتِصَادي الخامس لمِصر، التَّوَتُّر العَسكَري بين السُّودان وإثيوبيا في مِنطقة الفشقة على الحدود المُشترَكة.

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كما تضمنت الدراسات ايضا، المَخْزُون الإستراتيجي من السِّلع الغذائيَّة الأساسيَّة، أوضاع العمالة غير المُنتظمة في مِصر فى ضوء أزمة كُورونا، تحرُّكات الحكُومة لإعادة فَتْح الاقْتِصَاد، قِراءَة اقْتِصَاديَّة لقانون المَشرُوعات الصَّغيرة والمُتوسِّطة ومُتناهية الصِّغَر الجديد، وقرارات الرئيس السيسي والحكُومة المِصرية لمساندة القطاع الخاص فى ظل أزمة كورونا، بالإضافة قِطاع السِّياحة في مِصر في ظل أَزْمة كُورونا، لُجوء بعض الدول إلى تَخفِيف الإجراءات الاحترَازيَّة لمواجهة كُورونا.