أزمة جديدة تهدد عودة البريمييرليغ!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن هنالك أزمة جديدة تهدد استئناف الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، عقب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن"، فإن هناك ما يقارب 50 لاعبًا في إنجلترا، قد يتجاهلون عودة مباريات البريمييرليغ.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن اللاعبين لديهم مخاوف كبيرة من الإصابة بفيروس كورونا، ثم نقله إلى أفراد العائلة.
وأوضحت أن اللاعبين قد يفكرون في حل الانسحاب من منافسات البريمييرليغ، لأنهم يضعون الصحة والعائلة قبل مسيرتهم الاحترافية.
وذكرت الصحيفة أنه حتى الآن تتجه الأنظار إلى استئناف مباريات البريمييرليغ يوم 12 حزيران/يونيو المقبل.
وشددت على أن اللاعبين يطالبون رابطة البريمييرليغ، بالانتظار قبل اتخاذ قرار العودة، حتى يصبح وضع البلاد أكثر أمانًا، وتتراجع فرصة الإصابة بكورونا.
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