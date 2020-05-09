سان جيرمان ينسحب من سباق ضم لاوتارو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن باريس سان جيرمان الفرنسي انسحب من سباق التعاقد مع نجم إنتر ميلان الإيطالي، لاوتارو مارتينيز.

وكانت بعض التقارير زعمت دخول باريس على خط المفاوضات مع لاوتارو، خلال الأيام الماضية، لخطف الصفقة من برشلونة.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن باريس بات يرى صفقة لاوتارو شبه مستحيلة، وفي طريقه للانسحاب نهائيًا من المفاوضات.

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وأشارت إلى أن قرار سان جيرمان يعود لإدراكه الرغبة القوية لدى لاوتارو، للانتقال إلى برشلونة خلال الموسم المقبل.

وأوضحت أن النادي الفرنسي يركز حاليًا على محاولة تمديد إعارة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لموسم آخر من إنتر ميلان، لصعوبة شرائه خلال الصيف المقبل، بسبب الأزمة المالية الناتجة عن فيروس كورونا.

يذكر أن بند الشراء في عقد إعارة إيكاردي إلى سان جيرمان يبلغ 70 مليون يورو.