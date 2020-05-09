إيران تسجل أكثر من 1500 إصابة جديدة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات الإيرانية اليوم، السبت، إحصاء أكثر من 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى زيادة في الإصابات في جنوب غرب البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهنبور، إن "كل المحافظات تسجل تراجعا تدريجيا في عدد الإصابات الجديدة (...) باستثناء خوزستان (جنوب غرب) حيث لا يزال الوضع مقلقا".

وتوقفت وزارة الصحة عن نشر حصيلة الوباء على مستوى المحافظات منذ حوالى شهر. واستعاضت عنها بنظام ألوان يقيّم درجة خطورة الوباء في مختلف المحافظات بالأبيض والأصفر والأحمر (من الأضعف إلى الأشدّ).

وكانت محافظة خوزستان حمراء في آخر التقارير الرسمية، وكذلك محافظتا طهران وقم حيث سجلت أولى الإصابات في منتصف شباط/فبراير.

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وأفاد جهنبور عن 1522 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 106220 إصابة. كما قضى 48 شخصا جراء الفيروس، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 6589، وفق جهنبور. وقال المتحدث إن 85064 من المصابين تعافوا وغادروا المستشفى.

غير أن بعض الخبراء الأجانب والعديد من المسؤولين الإيرانيين أيضا يعتبرون أرقام الحكومة أدنى بكثير من الأعداد الفعلية.

وتدنت الحصيلة الرسمية اليومية للإصابات في 3 أيار/ مايو إلى أدنى مستوى لها منذ 10 آذار/ مارس، غير أنها عادت وارتفعت منذ الإثنين إلى أكثر من ألف إصابة يوميا.

وسمحت السلطات الإيرانية منذ 11 نيسان/ أبريل بإعادة فتح المتاجر تدريجيا كما أعطت الضوء الأخضر لإعادة فتح المساجد الاثنين في حوالى 30 بالمئة من المحافظات التي تعتبر فيها مخاطر تجدد الوباء متدنية نسبيا.