هيئة الهلال الإماراتي تواصل مشروع توزيع إفطار الصائم في الساحل الغربي

السبت 9 مايو 2020

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم المساعدات من خلال مشروع توزيع إفطار الصائم للنازحين في الساحل الغربي.

ويأتي هذا في إطار الأعمال الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة.

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واستهدفت هيئة الهلال بهذا المشروع اليومي مخيم الوعرة للنازحين الكائن في مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة، بتوزيع أكثر من 360 وجبة إفطار على النازحين في المخيم وللأسر الأشد فقراً.

النازحون بدورهم أعربوا عن خالص شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولذراعها الإنساني ” هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ” على المساعدات الإنسانية التي تقدمها للنازحين في المخيمات، وعلى الجهود المبذولة في مختلف المجالات.

ويأتي مشروع إفطار صائم الذي تقدمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للنازحين في المخيمات وللأسر الأشد فقراً، للسنة الثالثة على التوالي والذي يتصدر قائمة الإهتمامات الإنسانية الإماراتية في الساحل الغربي.