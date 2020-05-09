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شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات استهداف حوثية واسعة على مناطق متفرقة جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
السبت 9 مايو 2020
واصلت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن شن عمليات استهداف واسعة على مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.
وأفادت مصادر محلية في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، ان المليشيات الحوثية استهدفت القرى السكنية ومزارع المواطنين بشكل متعمد وهستيري.
وأضافت المصادر أن عناصر المليشيات اطلقت النار من سلاح 14.5 ومن سلاح معدل البيكا صوب القرى في مناطق متفرقة من بلدة الجبلية.
وأردفت المصادر، ان المليشيات فتحت نيران أسلحتها القناصة صوب المزارع خلال ساعات النهار من يومنا هذا، بالإضافة إلى استهدافها بسلاح 12.7 بشكل مكثف وعنيف.
وطبقاً للمصادر، فقد خلفت عمليات الاستهداف حالة من الذعر والهلع في صفوف السكان والمزارعين، خوفاً من تعرضهم للقتل بنيران المليشيات الحوثية الإرهابية
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