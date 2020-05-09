بن فريد: الإدارة الذاتية للجنوب أبكت الإخوان

السبت 9 مايو 2020

علق رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي في اوروبا، احمد عمر بن فريد، على فيديو نشره بصفحته بتويتر يظهر فيه اعلامي اخواني يتباهي بالاموال التي تنهبها جماعته من شبوة فيما يرتفع صراخهم على ايرادات عدن.

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وقال بن فريد في تغريدة له على تويتر: "اليوم يتعالى صراخ قنوات الإخوان من كل مكان لسبب أن إيرادات عدن باتت تصب في مكانها الصحيح ومن أجل عدن وأهلها فيما يظهر في هنا أحد اعلاميي "غزوة خيبر" وهو يتباهى بالأموال التي تنهبها الجماعة من خيرات شبوة التي يموت اهلها ويرمون خارج المستشفيات دون أن يتحدث اعلامهم عن تلك الجرائم".