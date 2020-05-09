لجنة الطوارئ بالغيضة تناقش الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

السبت 9 مايو 2020

ترأس مدير عام مديرية الغيضة، سالم عوض سعيدان مساء الجمعة، اجتماعا للجنة الطوارئ لمواجهة كورونا بالمديرية، لمناقشة الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا.



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وناقش إلاجتماع جملة من الإجراءات الاحترازية لتنفيذها في المديرية لمنع تفشي الوباء ، منها منع الإزدحام والتجمعات البشرية، في ظل انتشار هذه الجائحة في المحافظات المجاورة .

ورفعت اللجنة مقترحات إلى لجنة الطوارى بالمحافظة برئاسة المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر لأعتمادها وتوجيه جهات الاختصاص لتلبيتها حفاظا على حياة المواطنين .. مطالبة بتفعيل قرار إغلاق سوق القات كونه بؤرة لتفشي الوباء وجميع المحلات التجارية وصوالين الحلاقة من الساعه السادسة مساء حتى السادسة صباحاً بإستثناء المطاعم والبوفيات وإشراك الوحدات الأمنية في تنفيذ القرارات.