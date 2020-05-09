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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حضرموت يعزي مدير عام الأمن والشرطة بوادي المحافظة في وفاة "شقيقة" والان مع التفاصيل
السبت 9 مايو 2020
رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خالص التعازي وعظيم المواساة لمدير عام الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد مبارك أحمد العوبثاني، وذلك في وفاة المغفور له بإن الله تعالى "شقيقة" الذي وفاه الاجل يوم أمس.
وأعرب المحافظ عن خالص التعازي للعميد العوبثاني ولأفراد أسرته كافية، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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