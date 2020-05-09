شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين توزيع السلال الغذائية المقدمة من مؤسسة فينا خير بالمهرة والان مع التفاصيل

السبت 9 مايو 2020 دشن فضل صلاح الدحيمي، مدير عام مديرية المسيلة ، الجمعة، توزيع السلال الغذائية المقدمة من مؤسسة فينا خير للتنمية للأعمال الإنسانية ، لعدد (250) أسرة الأشد حاجة في مناطق ساحل مديرية المسيلة .

Advertisements وقدّم الدحيمي شكره وتقديره لمحافظ محافظة المهرة، لما يوليه من إهتمام بمواطني المحافظة عامة والمسيلة على وجه الخصوص في شتى المجالات الخيرية والتنموية ، كما شكر الدحيمي مؤسسة فينا خير الرائدة لما تقدمه من مساعدات للمواطنين بالمديرية في مجالات عده لا سيما الجوانب الإنسانية منها . حضر التدشين تركي مسلم الدحيمي مدير مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بالمديرية .

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