- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن خفر السواحل يتلف 1000 بندل قات مهرب في حضرموت والان مع التفاصيل
السبت 9 مايو 2020
أحبطت قوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت، محاولة لعملية تهريب القات في ساحل الريان، تنفيذاً لتوجيهات محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بشأن منع دخول القات إلى حضرموت.
وأوضح اركان موقع ميناء بقشان بخفر السواحل ملازم أول محمد عبدالقادر دعكيك، أنه بعد رصد الهدف على شاشة الرادار في المنطقة المحظورة، تم تحريك دورية التشكيل البحري من موقع ميناء بقشان لاعتراض الهدف.
وأكد الملازم دعكيك أن أفراد التشكيل البحري تمكنوا من ضبط قارب صيد على متنه ستة أشخاص وبحوزتهم 1000 بندل قات، في محاولة تهريبه إلى المكلا، وقال أنه تم إتلاف كافة الكمية من القات بعد أن افشلت محاولة تهريبها قوة التشكيل البحري.
كانت هذه تفاصيل خبر خفر السواحل يتلف 1000 بندل قات مهرب في حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.