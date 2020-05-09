اليمن.. إدارة أمن الشحر تصدر بيانا توضيحيا حول اللقاء الودي مع عدد من مشائخ المديرية

السبت 9 مايو 2020

أصدرت إدارة أمن مديرية الشحر، بيان توضيحي حول اللقاء الودي الذي عُقِد مساء الجمعة، مع عدد من مشائخ وعلماء مدينة الشحر.



نص البيان.. كما ورد:

"في مساء السبت 2020/5/8م طلبت إدارة أمن الشحر عدد من أئمة خطباء المساجد في الشحر من بينهم الشيخ ياسر محمد باعباد ، والشيخ محمد باصالح وعدد من المشائخ الأخرين في المديرية.

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وجاء ذلك الطلب بعد مخالفة عدد من المساجد قرار الاوقاف وتوجيهات السلطات في المحافظة ولجنة الطوارئ والذي يقضي بمنع إقامة الصلوات في المساجد بما فيها خطبة الجمعة وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة جائحة فيروس كورونا.

واثناء اللقاء الودي مع المشائخ في إدارة أمن الشحر ، لمناقشة قرار الحظر والتعاون من الجميع لتنفيذ القرار تفاجت أدارة الامن بتجمهر عدد من المواطنين امام معسكر العليي اثناء الاجتماع مع العلماء محاولين تسييس وتحريف الموضوع ، وخلق تصادم بين الاجهزة الأمنية والمواطنين.

وتدعوا الاجهزة الامنية المواطنين إلى تحري الدقة والمصداقية من مصادرها وعدم نشر الشائعات التي تثير الرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي لا اساس لها من الصحة".