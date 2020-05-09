الفلبين تعلن خطة استئناف رحلات الطيران

السبت 9 مايو 2020

ذكرت سلطات الطيران المدني الفلبينية أن مطار مانيلا الدولي سوف يسمح باستئناف استقبال رحلات الطيران المؤجرة (الشارتر) والتجارية الدولية في أيام محددة اعتبارا من بعد غد الإثنين.



وقالت هيئة الطيران المدني، في بيان أوردته وكالة بلومبرج، السبت، إنه سوف يتم السماح لرحلات الطيران المؤجرة الدولية القادمة من الخارج بالهبوط في مطار نينوي أكينو يومي الإثنين والخميس، بينما سوف يتم السماح للرحلات التجارية بالهبوط في الأيام الأخرى من الأسبوع.

وسوف يستمر العمل بهذا الجدول لمدة شهر، حتى العاشر من شهر يونيو/حزيران المقبل.

كانت الفلبين قد أوقفت جميع رحلات الطيران التجارية من وإلى البلاد في الثالث من الشهر الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بينما سمحت باستئناف الرحلات الجوية المتجهة إلى الخارج في اليوم التالي، وعللت ذلك التعليق باكتظاظ منشآت الحجر الصحي بالنسبة للعاملين الفلبينيين العائدين من الخارج.

ونهاية شهر مارس/آذار علقت الفلبين إصدار تأشيرات دخول جميع الأجانب، وذلك ضمن جهودها لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

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والأسبوع الماضي ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى الفلبين إلى 7579، فيما تعافى 862 مريضا في المجمل.

وأعلن الرئيس رودريجو دوتيرتي تمديد إجراءات العزل العام في العاصمة مانيلا حتى 15 مايو/أيار الجاري، في محاولة للسيطرة على انتشار الفيروس، لكن سيجري تخفيف الإجراءات في مناطق تشهد معدلات خطورة أقل.

وقال هاري روك، وزير النقل والتجارة، للصحفيين، إن الإجراءات ستمدد في مناطق أخرى تشهد تفشيا كبيرا للمرض، لكنها ستعدل في المناطق الأقل خطورة، وهو ما يعني استئناف العمل جزئيا.

وأصبحت الفلبين ثالث دولة، بعد الصين وإيطاليا، تطبق إجراءات عزل عام مشددة وحجرا صحيا في المنازل، على الرغم من أنها لم تشهد سوى أعداد قليلة من حالات العدوى والوفاة، مقارنة بالبلدان التي اتخذت إجراءات مماثلة.

وفرضت الفلبين قيودا على الهجرة والسفر والتجارة والتجمعات في 12 مارس/آذار بعد 5 أيام من تسجيل أول حالة انتقال محلي للمرض ثم مددت هذه الإجراءات بعد ذلك، وأغلقت حدودها أمام الجميع باستثناء الفلبينيين العائدين من الخارج.