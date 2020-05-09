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شكرا لقرائتكم خبر عن كيم يهنئ بوتين بمناسبة ذكرى انتصارات الحرب العالمية الثانية والان مع التفاصيل
السبت 9 مايو 2020
قالت كوريا الشمالية إن الزعيم كيم جونج أون بعث برسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتهنئته بمناسبة الذكرى الـ75 لانتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، وتمنى لروسيا النجاح في محاربة تفشي فيروس كورونا.
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، السبت، بأن رسالة كيم لبوتين جاءت بعدما أرسل رسالة أخرى يوم الجمعة للرئيس الصيني شي جين بينغ، أشاد خلالها بنجاح الصين في السيطرة على وباء فيروس كورونا.
وأوضحت الوكالة أن رسالة كيم لبوتين "تمنت بصدق أن ينجح الرئيس والشعب الروسي في تحقيق النصر المؤكد في كفاحهم لبناء روسيا القوية، بمواصلة تقليد النصر الكبير في الحرب، ولمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد".
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