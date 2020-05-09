شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل إغاثة المتضررين من السيول في محافظة الجوف والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق _ الجوف يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إغاثة المتضررين من السيول والنازحين في محافظة الجوف، بالتعاون مع ائتلاف الخير للاغاثة الانسانية، حيث جرى أمس توزيع 700 حقيبة إيوائية على الأسر الأكثر تضررا في محافظة الجوف، استفاد منها 700 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار التدخل العاجل لمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة النازحين و المتضررين من السيول في محافظة الجوف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل إغاثة المتضررين من السيول في محافظة الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.