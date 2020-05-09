شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تنتهي من تصنيع صواريخ باليستية عابرة للقارات والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت صحيفة كورية جنوبية أن كوريا الشمالية قامت بتصنيع العديد من الصواريخ الباليستية الجديدة العابرة للقارات

.

وذكرت صحيفة "دونج-أيه ألبو" نقلا عن مصدر لم تسمه بالحكومة الأمريكية أن السلطات الأمريكية رصدت تجميع والانتهاء من صواريخ باليستية عابرة للقارات في مصنع للسيارات في إقليم ساوث بيونجان حيث أطلقت كوريا الشمالية صواريخ باليستية في عام 2017.

وقالت الصحيفة إن السلطات الأمريكية لاحظت أيضا وجود "وحدات نقل ورفع ومنصات إطلاق".

وقال المصدر للصحيفة إن الولايات المتحدة مازالت تراقب التطورات المستقبلية وتستكشف العديد من الاحتمالات مثل اختبار إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات أو إقامة عرض عسكري كاستعراض القوة.