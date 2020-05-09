شكرا لقرائتكم خبر عن نداء أممي بـ 350 مليون دولار لمواجهة كورونا في لبنان والان نبدء بالتفاصيل
أطلقت الأمم المتحدة في بيروت اليوم ، نداء طوارئ يهدف إلى دعم التدخلات الإنسانية الرامية إلى حماية حياة الأشخاص الأكثر عرضة للخطر بسبب تفشي فيروس كورونا في لبنان.
وبحسب بيان صدر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان اليوم، فإن النداء البالغة قيمته 350 مليون دولار أمريكي سيعالج النواحي الحرجة للتدخل الإنساني الذي يستهدف حماية الأشخاص المعرضين للخطر بسبب تفشي الفيروس التاجي وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي المباشر.
ووفق البيان ،يقوم نداء الطوارئ على مبدأ النظام الصحي الواحد لجميع المقيمين في لبنان، دون تمييز على أساس الجنس أو الجنسية أو وضع الفرد، وذلك تحت إشراف وقيادة الحكومة اللبنانية.
كانت هذه تفاصيل خبر نداء أممي بـ 350 مليون دولار لمواجهة كورونا في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.