شكرا لقرائتكم خبر عن نداء أممي بـ 350 مليون دولار لمواجهة كورونا في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الأمم المتحدة في بيروت اليوم ، نداء طوارئ يهدف إلى دعم التدخلات الإنسانية الرامية إلى حماية حياة الأشخاص الأكثر عرضة للخطر بسبب تفشي فيروس كورونا في لبنان.

وبحسب بيان صدر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان اليوم، فإن النداء البالغة قيمته 350 مليون دولار أمريكي سيعالج النواحي الحرجة للتدخل الإنساني الذي يستهدف حماية الأشخاص المعرضين للخطر بسبب تفشي الفيروس التاجي وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي المباشر.

ووفق البيان ،يقوم نداء الطوارئ على مبدأ النظام الصحي الواحد لجميع المقيمين في لبنان، دون تمييز على أساس الجنس أو الجنسية أو وضع الفرد، وذلك تحت إشراف وقيادة الحكومة اللبنانية.