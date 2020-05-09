بالصور.. عاصفة ترابية تجتاح طريبيل

تنشر الخليج 365، صوراً لاجتايح عاصفة ترابية منفذ طريبيل الحدودي غربي الانبار. وتشهد مناطق غربي العراق بين فترة واخرى عواصف ترابية تتسبب اغلبها في انعدام الرؤية وتحديدا على الطريق السريع.

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