أعلنت السلطات الصحية القطرية، السبت، عن تسجيل وفاة، و1130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكدت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن "إجمالي عدد حالات كورونا التي تم رصدها في البلاد حتى الآن أصبح 21331، بما في ذلك 18819 حالة نشطة".
وأضافت الوزارة أن "الضحية الجديد للوباء هو مقيم في سن 52 عاماً كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة"، لافتة إلى أنه "كان يعاني من أمراض مزمنة".
وتماثل 129 شخصاً للشفاء من الفيروس التاجي في قطر خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 2499 شخصاً.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال يوم واحد.. قطر تسجل أكثر من ألف إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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