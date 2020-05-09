بالأرقام.. آخر حصيلة للإصابات بفايروس كورونا حول العالم

واقترب عدد الإصابات في روسيا، اليوم السبت، من حدود 200 ألف، في وقت دخلت الصين اليوم الـ24 على التوالي من دون تسجيل إصابات، فيما انخفضت الإصابات بشكل قياسي في إسبانيا. وجاء الارتفاع الكبير في الإصابات في روسيا، بعدما سجلت لليوم السابع على التوالي أكثر من 10 آلاف إصابة.





واعلنت وزارة الصحة الكويتية شفاء 156 حالة من المصابين بفيروس كورونا وإجمالي المتعافين يرتفع في الكويت إلى 2622 حالة. كما اعلنت وزارة الصحة العمانية وفاة سيدة في الثمانين من عمرها و 112 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، منها 52 حالة لعمانيين، و 60 حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 3224 حالة وعدد الوفيات 17، فيما تماثلت 1068 حالة للشفاء.



واعلنت إسبانيا تسجيل 179 وفاة جديدة بفيروس كورونا و721 إصابة، في انخفاض عن اليوم السابق الذي شهد تسجيل وفاة 229 شخصا. واعلنت إسبانيا تسجيل 179 وفاة جديدة بفيروس كورونا و721 إصابة، في انخفاض عن اليوم السابق الذي شهد تسجيل وفاة 229 شخصا. وسجلت ماليزيا حالة وفاة 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 6589 والوفيات إلى 108. Advertisements كما سجلت طوكيو 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو عدد يقل بثلاث حالات عن اليوم السابق، وهذا هو اليوم السابع على التوالي الذي يقل فيه عدد الحالات الجديدة عن مئة وسجلت ماليزيا حالة وفاة 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 6589 والوفيات إلى 108. وفيما سجلت إندونيسيا 533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية ليصل العدد الإجمالي إلى 13645، سجلت الصين حالة إصابة بفيروس كورونا و15 حالة أخرى بلا أعراض، فيما دخلت البلاد اليوم الـ24 دون تسجيل وفيات.

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