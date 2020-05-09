تسجيل إصابات جديدة بكورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 809. وجاء في بيان الوزارة، أن من بين الإصابات الـ 13 الجديدة، 11 لمقيمين، وحالتين لوافدين من السنغال والكويت، في حين لم تسجل الوزارة أي حالات وفاة جديدة ليبقى إجمالي الوفيات عند 26. وأوصت الوزارة المواطنين الالتزام بالإجراءات التقييدية والحجر المنزلي، واتباع إجراءات السلامة الضرورية للوقاية من الإصابة بعدوى الفيروس.

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