صحة الكرخ تعلن تسجيل ١٠ اصابات جديدة بكورونا

وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل 10 اصابات جديدة بفايروس كورونا، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت موجبة".

واضاف ان "هؤلاء توزعوا في مناطق متفرقة من العاصمة".