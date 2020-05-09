اعلنت دائرة صحة الكرخ، السبت، عن تسجيل 10 اصابات جديدة بفايروس كورونا.
وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل 10 اصابات جديدة بفايروس كورونا، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت موجبة".
واضاف ان "هؤلاء توزعوا في مناطق متفرقة من العاصمة".
كانت هذه تفاصيل خبر صحة الكرخ تعلن تسجيل ١٠ اصابات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.