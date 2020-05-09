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صحة الكرخ تعلن تسجيل ١٠ اصابات جديدة بكورونا

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اعلنت دائرة صحة الكرخ، السبت، عن تسجيل 10 اصابات جديدة بفايروس .

وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل 10 اصابات جديدة بفايروس كورونا، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت موجبة".

 

واضاف ان "هؤلاء توزعوا في مناطق متفرقة من العاصمة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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